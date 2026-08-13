Russell Westbrook anunció su retiro del básquet profesional después de 18 temporadas en la NBA y puso punto final a una trayectoria marcada por sus registros estadísticos, su etapa en Oklahoma City Thunder y un récord de triples-dobles que lo ubica en un lugar destacado dentro de la historia de la competencia.

El base de 37 años comunicó su decisión este miércoles 12 de agosto a través de un video publicado en sus redes sociales. La producción, narrada por el actor Michael B. Jordan, recorre distintos momentos de su carrera y funciona como despedida después de casi dos décadas en la principal liga de básquet del mundo.

Westbrook termina su recorrido con 209 triples-dobles en temporada regular, récord absoluto de la NBA. La marca que durante décadas perteneció a Oscar Robertson quedó en sus manos en 2021 y continuó ampliándola durante las temporadas siguientes. Además, en 2016-17 estableció otro registro al conseguir 42 en una misma campaña.

Precisamente aquella temporada representó uno de los puntos centrales de su carrera. Westbrook promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias y fue elegido MVP de la NBA. Fue el primer jugador desde Robertson en 1961-62 que terminó una temporada completa promediando un triple-doble.

Seleccionado con el cuarto puesto del Draft de 2008 por Seattle SuperSonics, comenzó su trayectoria profesional en Oklahoma City luego del traslado de la franquicia. Allí permaneció durante 11 temporadas y formó, junto a Kevin Durant y James Harden, uno de los equipos que llegó a las Finales de 2012, donde el Thunder perdió frente a Miami Heat.

Después pasó por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings. En total vistió la camiseta de siete franquicias y cerró su última temporada en Sacramento.

Sus números finales también reflejan su permanencia en la elite: promedió 20,9 puntos, 6,9 rebotes y 8 asistencias por encuentro durante su carrera. Además, fue nueve veces All-Star, dos veces máximo anotador de la NBA y tres veces líder en asistencias. Finalizó quinto en la tabla histórica de asistencias, con 10.351, y 14° entre los máximos anotadores, con 27.176 puntos.

Westbrook se retira sin haber conseguido un campeonato de la NBA, pero con una serie de registros individuales que marcaron su generación y que ahora quedarán como referencia para los jugadores que intenten alcanzar su récord de triples-dobles.