El juicio oral contra Aníbal Lotocki continuará este miércoles 19 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires. El médico está acusado en una causa por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años, y también enfrenta acusaciones por lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes en distintos procedimientos.

Durante la apertura del debate, Lotocki decidió no declarar ante los jueces y se limitó a brindar sus datos personales. También se negaron a declarar Andrea Isabel Torelli y Florencia Marina Krzeczek.

Junto a Lotocki llegaron a juicio Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO); el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.

Todos ellos afrontan distintas acusaciones vinculadas a la muerte de Zárate, ocurrida luego de un procedimiento médico.

Por otra parte, Krzeczek, quien se desempeñaba como instrumentadora quirúrgica, está acusada de encubrimiento agravado. Según la acusación, habría ocultado el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Qué ocurrirá en la próxima audiencia

Para la jornada de este miércoles está previsto continuar con las declaraciones indagatorias de los restantes acusados. Una vez concluida esa instancia, el tribunal podría comenzar a escuchar a los primeros testigos convocados al juicio.

Lotocki será trasladado desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales ubicados en Lavalle 1171, en el centro porteño, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

El tribunal está integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30.

El proceso deberá determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados por los hechos investigados.