Prisión preventiva para un hombre acusado de agredir y amenazar a su ex pareja embarazada en Venado Tuerto

Un hombre identificado por sus iniciales F.A. quedó en prisión preventiva por disposición de la Justicia de Venado Tuerto, acusado de agredir y amenazar a su ex pareja, quien cursa un embarazo.

La medida fue resuelta este martes durante una audiencia realizada en los Tribunales locales, donde el fiscal Iván Raposo le atribuyó los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma. La resolución fue dictada por el juez Adrián Godoy.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 20 de junio. De acuerdo con la imputación, el acusado encontró a la joven en un pub ubicado en la esquina de Runciman y J. B. Alberdi, donde comenzó a hostigarla, empujarla y tomarla del cabello cuando intentaba retirarse del lugar.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre continuó persiguiendo a la víctima y a las personas que la acompañaban por distintos sectores de la ciudad, mientras profería amenazas. Entre ellas, habría expresado que les "iba a volar la pata a los dos" y, al enterarse del embarazo de la mujer, le dijo que "le iba a sacar el bebé por la boca". La investigación sostiene que el imputado habría actuado con la intención de provocar la pérdida del embarazo, un extremo que forma parte de la acusación y deberá ser determinado durante el proceso judicial.

La Fiscalía indicó que, durante esa persecución, el acusado volvió a agredir físicamente a la joven, tomándola del cabello y golpeándola en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles, entre ellas la rotura del labio, sangrado y traumatismos en la zona nasal.

Tras el episodio, la mujer se dirigió a una dependencia policial para realizar la denuncia. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el agresor se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un cuchillo y atacó a la víctima, a su madre y a una tía, lanzando puntazos en dirección a las tres mujeres.

La imputación también sostiene que el hombre golpeó a la joven con el mango del cuchillo en la espalda y atacó a una amiga de la víctima, quien denunció haber recibido golpes e intentos de apuñalamiento. Además, habría sido amenazada con la frase de que iría hasta su domicilio y "la iba a cagar a tiros" junto a toda su familia.

Frente a la gravedad de los hechos atribuidos, el fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, pedido que fue aceptado por el juez Adrián Godoy mientras continúa la investigación.