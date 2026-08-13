La llegada de LeBron James a Philadelphia 76ers comenzó a generar resultados incluso antes de su primer partido con la franquicia. Según datos proporcionados por Fanatics, la nueva camiseta número 23 del jugador se convirtió en la más vendida durante las primeras 48 horas entre los deportistas que cambiaron de equipo, tomando como referencia los registros de la compañía.

El dato permitió superar la marca establecida en 2023 por Shohei Ohtani cuando dejó Los Angeles Angels para incorporarse a Los Angeles Dodgers de la MLB. De esta manera, el impacto comercial de James trascendió los límites de la NBA y pasó a compararse con una de las principales figuras del béisbol estadounidense.

Además, Fanatics informó que durante las primeras 24 horas posteriores al anuncio se comercializaron más productos vinculados a James que durante toda la primera semana después de su incorporación a Los Angeles Lakers en 2018. Desde la confirmación de su llegada a Philadelphia, ocho de los diez productos más vendidos dentro de la red de Fanatics estaban relacionados con el basquetbolista.

La dimensión exacta del récord requiere, sin embargo, una precisión: se trata de información basada en los registros de Fanatics y específicamente relacionada con deportistas que cambian de equipo. Por ese motivo, no representa necesariamente un récord absoluto de venta de camisetas en todo el mercado deportivo mundial.

James había anunciado el 24 de julio su decisión de continuar su carrera en Philadelphia y tres días después los 76ers oficializaron su contratación. El jugador utilizará nuevamente el número 23 y afrontará su temporada número 24 en la NBA. Según los reportes difundidos tras el acuerdo, firmó por dos temporadas a cambio de aproximadamente 8 millones de dólares.

A sus 41 años, el máximo anotador histórico de la NBA llegará así a la cuarta franquicia de su carrera. Antes defendió a Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, con los que obtuvo cuatro campeonatos en total. Philadelphia, por su parte, no consigue el título desde 1983.

En este marco, la expectativa también alcanzó al mercado de entradas. Distintas publicaciones señalaron que los precios habrían llegado a cuadruplicarse después de conocerse la contratación, aunque ese punto debe considerarse una versión no confirmada de manera independiente.

Por otro lado, la llegada de James modifica las expectativas deportivas de un plantel que también cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe. El propio jugador explicó al anunciar su decisión que todavía pretende competir por otro campeonato y considera que puede ayudar a Philadelphia a conseguirlo.

El primer dato concreto de esta nueva etapa, por ahora, se produjo fuera de la cancha: su llegada ya estableció una nueva referencia comercial dentro de los registros de Fanatics.