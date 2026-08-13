Talleres volvió a quedar bajo presión después de la derrota por 3-0 frente a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli suma apenas tres puntos en cuatro fechas del Torneo Clausura y todavía no logró encontrar regularidad en funcionamiento ni resultados.

La caída ante el Granate tuvo un desarrollo que volvió a exponer dificultades del conjunto cordobés. Después de un primer tiempo sin goles, Lanús abrió el marcador a través de Dylan Aquino y amplió la diferencia con dos tantos de Yoshan Valois. Talleres intentó adelantarse en busca del empate, pero terminó dejando espacios que el visitante aprovechó.

Después del encuentro, Sampaoli reconoció que uno de los principales problemas está en el funcionamiento defensivo y en la respuesta del equipo frente a los momentos adversos. El entrenador también asumió su responsabilidad y desligó al público de las causas del clima generado en el Kempes.

El presente contrasta con lo ocurrido una fecha antes. Tras las derrotas frente a Newell's y Vélez, Talleres había conseguido una victoria por 4-0 ante Platense. Sin embargo, el resultado frente a Lanús volvió a dejar al equipo con un balance de tres caídas y un triunfo desde el inicio del Clausura.

En el aspecto táctico también aparecen interrogantes. Sampaoli ha intentado construir un equipo protagonista, con presión adelantada, amplitud y defensores preparados para jugar lejos de su arco. El problema aparece cuando Talleres pierde la pelota y debe retroceder. Ante Lanús, varias de las situaciones de peligro llegaron con el equipo abierto y con dificultades para controlar las transiciones.

El propio entrenador reconoció que sus jugadores se sintieron más cómodos con una postura distinta durante el triunfo contra Platense, cuando el conjunto cordobés defendió más cerca de su arco y encontró espacios para contraatacar. Esa declaración abre un interrogante sobre la posibilidad de ajustar el modelo según las características actuales del plantel.

Además, el mercado de pases todavía está en desarrollo y algunos de los futbolistas incorporados atraviesan un período de adaptación. En este marco, el desafío del cuerpo técnico será conseguir equilibrio sin abandonar necesariamente su intención ofensiva.

Por el momento no existe información oficial sobre un plazo impuesto a Sampaoli por la dirigencia. Cualquier eventual ultimátum debe considerarse una versión no confirmada mientras no exista una comunicación del club.

La próxima oportunidad para cambiar el rumbo llegará el lunes 17 de agosto, cuando Talleres visite desde las 21.30 a Gimnasia de Mendoza. Después de un inicio con tres derrotas en cuatro partidos, el resultado volverá a estar acompañado por una evaluación sobre el funcionamiento.