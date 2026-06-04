Dos de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados desde la cárcel de Melchor Romero hacia centros de salud para realizar consultas médicas.

Se trata de Máximo Thomsen y Matías Benicelli, quienes en 2023 recibieron prisión perpetua por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, en el marco del juicio por el homicidio ocurrido en Villa Gesell.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Thomsen fue trasladado el pasado 29 de abril a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona un hospital penitenciario, para una consulta oftalmológica.

Por su parte, Benicelli había sido derivado el 26 de marzo al hospital Rossi de La Plata. Allí fue atendido en el área de traumatología por un problema en los meniscos y no se descarta que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

Ambos permanecen alojados en pabellones especiales de la Unidad 61 de Melchor Romero, donde cumplen la condena por el crimen de Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

En la causa fueron condenados ocho jóvenes. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de prisión como partícipes secundarios.