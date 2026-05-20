Estudiantes lanzaron “Mateando” durante sus pasantías en Sonic TV

Josefina Rosas y Thiago Vera, alumnos de la Escuela San José, comenzaron sus prácticas en Sonic TV y dieron inicio a un proyecto propio de entrevistas con protagonistas locales.
Sonic Tv20/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La experiencia de las pasantías educativas abrió una nueva oportunidad para que jóvenes estudiantes puedan acercarse al mundo de la comunicación y los medios. En este marco, Josefina Rosas y Thiago Vera, alumnos de la Escuela San José, comenzaron sus prácticas en los estudios de Sonic TV y ya pusieron en marcha una propuesta propia llamada Mateando.

El proyecto nació con el objetivo de generar un espacio de entrevistas relajadas y cercanas, donde los protagonistas puedan compartir historias, experiencias y recorridos personales. La iniciativa también permite que los estudiantes adquieran herramientas vinculadas a la producción audiovisual, conducción, entrevistas y edición de contenidos.

El primer programa tuvo como invitada a Brenda Bonifacio, reconocida por su trayectoria en el mundo gastronómico como cocinera internacional, bartender, sushi woman y creadora de Delice de la Nona. Durante la charla, la entrevistada repasó sus comienzos, recordó cómo nació su pasión por la cocina y relató su experiencia realizando una pasantía en Francia.

La entrevista estuvo a cargo de Josefina Rosas, mientras que Thiago Vera se desempeñó en el área de controles y edición, formando parte activa del detrás de escena y del proceso técnico del programa.

Además de representar una experiencia educativa, la propuesta busca impulsar el desarrollo de nuevos espacios para jóvenes interesados en la comunicación y la producción de contenidos.

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