A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, la principal preocupación de Lionel Scaloni pasa por la condición física de algunos referentes que llegan con molestias o procesos de recuperación. Sin embargo, en el cuerpo técnico reina el optimismo y todo indica que varios de los campeones de Qatar estarán en condiciones para el estreno mundialista.

La Selección ya comenzó sus trabajos en Kansas City y afrontará los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Allí, el entrenador evaluará cargas y minutos de juego con el objetivo de evitar riesgos innecesarios antes del arranque de la competencia.

Uno de los casos que más atención genera es el de Emiliano Martínez. El arquero se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, aunque podría quedar al margen de los amistosos, su presencia para el debut ante Argelia no estaría comprometida.

También evolucionan favorablemente Cristian Romero, Julián Álvarez y Leandro Paredes, quienes trabajan bajo un plan especial para llegar en plenitud física al comienzo del certamen.

En el lateral derecho aparecen alternativas como Pedro de la Vega Giay y Nicolás Capaldo, aunque la prioridad sigue siendo recuperar a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, dos piezas fundamentales del equipo que conquistó el Mundial de Qatar.

Por su parte, Lionel Messi también sigue un plan de cuidados específico. El objetivo es preservar al capitán para los compromisos decisivos y evitar cualquier desgaste innecesario durante la preparación.

Argentina integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Más allá de las cuestiones físicas, el plantel mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por el título. Varios integrantes de la generación campeona de Qatar tendrán la oportunidad de buscar una segunda consagración mundial y seguir ampliando una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.