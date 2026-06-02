La escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel comenzó a reflejarse en los surtidores argentinos. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), los hogares que poseen automóvil enfrentan un gasto mensual adicional cercano a los $39.000 debido al incremento en los precios de los combustibles.

El estudio señala que el impacto alcanza al 46,5% de los hogares del país, que son los que cuentan con vehículo propio. De acuerdo con los datos relevados, cada familia consume en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de premium por mes.

Desde el inicio de la guerra, el precio promedio de la nafta súper aumentó $388 por litro, mientras que la premium registró una suba de $372. En términos porcentuales, los incrementos fueron del 24% y 19,7%, respectivamente.

En este contexto, el informe calcula que el gasto extra mensual para los automovilistas asciende a $38.874. Si se considera que ya transcurrieron tres meses desde el comienzo del conflicto, el desembolso adicional acumulado supera los $116.000 por hogar.

Además, el trabajo advierte que el aumento de los combustibles también impactó en el poder adquisitivo. Mientras en febrero se necesitaban 17,6 horas de trabajo para cubrir el gasto mensual en nafta, en abril la cifra subió a 20,8 horas, lo que implica tres horas adicionales de trabajo para afrontar el mismo consumo.

Por otro lado, el IAG proyectó que, si los precios actuales se mantienen sin nuevas actualizaciones, los hogares con automóvil podrían gastar alrededor de $466.500 más al año en combustible.