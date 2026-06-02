El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes la marcha del programa económico del Gobierno nacional y afirmó que “lo peor ya pasó”. Durante una exposición en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Brasileña, aseguró que distintos indicadores reflejan una recuperación de la actividad y una mejora gradual de la economía.

Caputo señaló que la recaudación comenzó a recuperarse, que la inflación mantiene una tendencia descendente y que los salarios muestran una evolución positiva. Además, destacó que la actividad económica registra niveles récord y sostuvo que, por primera vez en 15 años, el indicador de tendencia-ciclo refleja 24 meses consecutivos de crecimiento.

“Esto no quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien”, expresó el funcionario. No obstante, remarcó que, considerando el punto de partida de la gestión, la situación actual representa un avance significativo.

En ese marco, sostuvo que el Gobierno logró desactivar lo que definió como una “bomba económica” sin recurrir a medidas traumáticas como defaults, confiscaciones de depósitos o restricciones bancarias. Según explicó, el modelo económico actual se basa en la inversión, la competencia y las exportaciones, apoyado en el orden macroeconómico.

El ministro también proyectó que las compras de dólares podrían ubicarse entre los 17.000 y los 24.000 millones de dólares. Asimismo, destacó el aporte del sector energético y estimó que para 2030 la balanza energética podría generar un saldo comercial de 60.000 millones de dólares.

Durante su intervención, Caputo también dejó definiciones políticas. Aseguró que el kirchnerismo “no es una opción” y fue especialmente crítico con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina, pase lo que pase”, afirmó.

Por último, sostuvo que el crecimiento económico previsto terminará imponiéndose sobre cualquier intento de desestabilización y aseguró que el país contará con una fuerte generación de divisas en los próximos años.