Venado Tuerto lanza un nuevo curso de soldadura
La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Venado Tuerto, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, abrió las inscripciones para una nueva edición del curso de "Soldadura Inicial y Avanzada", una propuesta impulsada a través del programa Conecta Empleo.
La capacitación comenzará el próximo 29 de junio y tiene como objetivo brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral de los participantes. Está destinada tanto a quienes desean aprender el oficio desde cero como a quienes buscan perfeccionar conocimientos ya adquiridos.
Las clases se desarrollarán de manera presencial los días lunes y miércoles, de 17 a 19. Además, el curso contará con un cupo reducido de 20 participantes para garantizar un seguimiento más personalizado durante el proceso de formación.
Entre los requisitos para inscribirse se solicita tener entre 18 y 45 años. Si bien se recomienda contar con estudios secundarios completos, este requisito no es excluyente. También se valorarán conocimientos básicos de matemática y manejo de elementos de medición.
La propuesta se lleva adelante en conjunto con El Industrial y forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno local para fortalecer la capacitación laboral y la formación de mano de obra calificada.
Las inscripciones ya están habilitadas y pueden realizarse de forma online a través del sitio oficial del municipio. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados también pueden comunicarse vía WhatsApp al 3462-306679, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.