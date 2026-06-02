La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Venado Tuerto, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, abrió las inscripciones para una nueva edición del curso de "Soldadura Inicial y Avanzada", una propuesta impulsada a través del programa Conecta Empleo.

La capacitación comenzará el próximo 29 de junio y tiene como objetivo brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral de los participantes. Está destinada tanto a quienes desean aprender el oficio desde cero como a quienes buscan perfeccionar conocimientos ya adquiridos.

Las clases se desarrollarán de manera presencial los días lunes y miércoles, de 17 a 19. Además, el curso contará con un cupo reducido de 20 participantes para garantizar un seguimiento más personalizado durante el proceso de formación.

Entre los requisitos para inscribirse se solicita tener entre 18 y 45 años. Si bien se recomienda contar con estudios secundarios completos, este requisito no es excluyente. También se valorarán conocimientos básicos de matemática y manejo de elementos de medición.

La propuesta se lleva adelante en conjunto con El Industrial y forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno local para fortalecer la capacitación laboral y la formación de mano de obra calificada.

Las inscripciones ya están habilitadas y pueden realizarse de forma online a través del sitio oficial del municipio. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados también pueden comunicarse vía WhatsApp al 3462-306679, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.