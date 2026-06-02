Villa Cañás atraviesa este martes 2 de junio una jornada marcada por el cielo mayormente nublado y la presencia de neblina durante las primeras horas del día. De acuerdo con los datos meteorológicos oficiales, la temperatura a las 8 de la mañana era de 11°C, con una humedad del 93% y una visibilidad reducida a 8 kilómetros.

El pronóstico indica que el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. La temperatura mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde. Además, no se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna de las franjas horarias del día.

Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, contribuyendo a mantener condiciones frescas pero sin fenómenos significativos.

En cuanto a los próximos días, el panorama muestra una tendencia de ascenso gradual de las temperaturas. Para el miércoles se espera una máxima de 16°C, el jueves llegará a 18°C y el viernes alcanzará los 20°C. Durante el fin de semana las condiciones seguirán siendo estables, con máximas cercanas a los 19°C y sin lluvias importantes a la vista.

De esta manera, el inicio de junio continúa con características típicas del otoño en el sur santafesino, con mañanas frescas, humedad elevada y tardes templadas.