Un camión derribó un puente peatonal en Escobar

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 50 del Ramal Campana. Dos camiones quedaron involucrados y ambos choferes están fuera de peligro.
 
Sociedad24/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un fuerte accidente vial se registró en la madrugada de este sábado en Escobar, a la altura del kilómetro 50 del Ramal Campana, cuando un camión que transportaba arena impactó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe de la estructura.705305465_18086401985377787_6521173670889194746_n

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba en sentido hacia Capital Federal cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando contra el puente.

El chofer sufrió traumatismos leves y fue asistido por personal del SAME, que luego lo trasladó a un hospital de Escobar para una mejor evaluación.706143987_18086401994377787_8036328042823253934_n

Segundos después del primer impacto, otro camión colisionó contra parte de la estructura que había caído sobre la traza. Pese a la magnitud del siniestro, ambos conductores se encuentran fuera de peligro.

Durante la noche del sábado continuaban las tareas de remoción de escombros en la zona. Por este motivo, el Ramal Campana permanecía completamente cortado mientras trabajaban los equipos de emergencia y seguridad vial.

Último momento
Te puede interesar
ERgRKZHQ1_720x0__1

Crearon un juego para enseñar finanzas a chicos

Felipe Aguilera
Sociedad26/05/2026
Una emprendedora argentina desarrolló un juego de cartas para acercar conceptos financieros a niños y adolescentes, con el objetivo de generar hábitos y herramientas para la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.
Lo más visto
ERgRKZHQ1_720x0__1

Crearon un juego para enseñar finanzas a chicos

Felipe Aguilera
Sociedad26/05/2026
Una emprendedora argentina desarrolló un juego de cartas para acercar conceptos financieros a niños y adolescentes, con el objetivo de generar hábitos y herramientas para la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.
Boletín de noticias