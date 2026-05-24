Un fuerte accidente vial se registró en la madrugada de este sábado en Escobar, a la altura del kilómetro 50 del Ramal Campana, cuando un camión que transportaba arena impactó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe de la estructura.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba en sentido hacia Capital Federal cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando contra el puente.

El chofer sufrió traumatismos leves y fue asistido por personal del SAME, que luego lo trasladó a un hospital de Escobar para una mejor evaluación.

Segundos después del primer impacto, otro camión colisionó contra parte de la estructura que había caído sobre la traza. Pese a la magnitud del siniestro, ambos conductores se encuentran fuera de peligro.

Durante la noche del sábado continuaban las tareas de remoción de escombros en la zona. Por este motivo, el Ramal Campana permanecía completamente cortado mientras trabajaban los equipos de emergencia y seguridad vial.