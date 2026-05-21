Accidente entre una bicicleta y un auto en Villa Cañás

Una ciclista sufrió una caída tras un accidente en Villa Cañás

El hecho ocurrió en calle 52 y avenida 51. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, personal de ENCOFIR y el servicio de emergencias 107.

Una situación de tránsito se registró este jueves en la intersección de calle 52 y avenida 51 de la ciudad de Villa Cañás, donde una joven que circulaba en bicicleta sufrió una caída tras un incidente con un vehículo estacionado.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hecho se produjo cuando una persona abrió la puerta de un automóvil Renault color gris al momento de descender. En ese instante, la joven que transitaba en bicicleta habría impactado o intentado evitar la puerta, lo que provocó su caída.

Tras el episodio, se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios, junto a efectivos de ENCOFIR y el servicio de emergencias 107, quienes trabajaban en la asistencia y evaluación de la situación.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de la ciclista y se aguarda mayor información sobre las circunstancias del hecho.