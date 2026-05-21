Leo Calaianov participó de un foro sobre innovación y desarrollo

El encuentro se realizó en Rosario y reunió a referentes de todo el país para debatir sobre comercio, turismo, tecnología y el futuro de las ciudades.
 
Regionales21/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Leo Calaianov participó en Rosario del XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, uno de los principales espacios de debate e intercambio sobre innovación, desarrollo urbano, actividad comercial y turismo a nivel nacional.

La jornada fue organizada por CAME junto a distintas entidades provinciales y regionales, y convocó a referentes de diversos sectores para analizar estrategias vinculadas al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo sostenible de las ciudades.WhatsApp Image 2026-05-21 at 10.27.51 (1)

Entre los principales temas abordados estuvieron la inteligencia artificial, los procesos de digitalización, el comercio competitivo, el turismo inteligente y la planificación urbana como herramientas para potenciar las economías regionales.

En ese marco, Calaianov acompañó especialmente la participación de representantes del Centro Económico de Firmat, quienes presentaron la experiencia local relacionada con el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos.

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“Estos encuentros son importantes porque permiten intercambiar experiencias, generar herramientas y pensar cómo acompañar el crecimiento de nuestras ciudades y de quienes emprenden, producen y trabajan todos los días”, expresó.

Además, destacó la importancia de impulsar el desarrollo comercial y productivo de la región mediante la innovación y el trabajo articulado entre instituciones, empresas y el sector público.

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