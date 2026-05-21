El Gobierno de Venado Tuerto informó oficialmente que logró identificar a la empleada municipal que estacionó un vehículo oficial obstruyendo una rampa destinada a personas con discapacidad, una situación que generó polémica y múltiples repercusiones.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, tras tomar conocimiento del hecho se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer quién estaba al mando del vehículo al momento de la infracción.

En este marco, las autoridades confirmaron que la trabajadora ya fue identificada y señalaron que se le aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con las normas vigentes.

El episodio generó cuestionamientos y comentarios entre vecinos, debido a que las rampas de accesibilidad cumplen una función esencial para garantizar la circulación y la inclusión de personas con movilidad reducida.