Identificaron a empleada municipal por bloquear una rampa

El Gobierno de Venado Tuerto confirmó que ya identificó a la trabajadora que estacionó un vehículo municipal sobre una rampa para personas con discapacidad. Anunciaron que se aplicará una sanción.
 
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El Gobierno de Venado Tuerto informó oficialmente que logró identificar a la empleada municipal que estacionó un vehículo oficial obstruyendo una rampa destinada a personas con discapacidad, una situación que generó polémica y múltiples repercusiones.705286492_3492605397572030_9221522520900204886_n

Según indicaron desde el Ejecutivo local, tras tomar conocimiento del hecho se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer quién estaba al mando del vehículo al momento de la infracción.

En este marco, las autoridades confirmaron que la trabajadora ya fue identificada y señalaron que se le aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con las normas vigentes.

El episodio generó cuestionamientos y comentarios entre vecinos, debido a que las rampas de accesibilidad cumplen una función esencial para garantizar la circulación y la inclusión de personas con movilidad reducida.

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