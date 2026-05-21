La Municipalidad de Villa Cañás y el Colegio San José invitaron a toda la comunidad a participar del acto oficial por el Día de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo a las 11 horas en el Centro Cultural Municipal, donde se desarrollará la ceremonia conmemorativa junto a instituciones y vecinos de la ciudad.

Además, desde la organización indicaron que las instituciones que participen deberán asistir con bandera nacional, con excepción de las delegaciones representativas de otras naciones.

Durante el acto se entonarán la Marcha Mi Bandera y el Himno Nacional Argentino, en una jornada que buscará recordar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y reafirmar los valores históricos y patrios.