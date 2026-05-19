Villa Cañás entregó fondos del FAD a tres clubes

El Municipio realizó la entrega de $6.600.000 correspondientes al primer trimestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y el desarrollo deportivo local.
 
Villa Cañás19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) a los clubes Studebaker, Sportsman e Independiente.WhatsApp Image 2026-05-19 at 12.21.17 (1)

El acto fue encabezado por el intendente Norberto Gizzi, acompañado por el secretario de Economía, Oscar Caffa, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, quienes hicieron efectiva la entrega de los fondos destinados a las instituciones deportivas de la ciudad.

En total, el Municipio abonó 6 millones 600 mil pesos ($6.600.000) correspondientes al primer trimestre de 2026, que contempla los meses de enero, febrero y marzo.WhatsApp Image 2026-05-19 at 12.21.17 (2)

Por parte de las instituciones participaron Marcelo Compañs, en representación de Studebaker; Javier Passuello, por Sportsman; y Fernando Borsini, por Independiente.

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar a los clubes en la ampliación, construcción y mantenimiento de sus instalaciones, además de contribuir al equipamiento y fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas.

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