La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) a los clubes Studebaker, Sportsman e Independiente.

El acto fue encabezado por el intendente Norberto Gizzi, acompañado por el secretario de Economía, Oscar Caffa, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, quienes hicieron efectiva la entrega de los fondos destinados a las instituciones deportivas de la ciudad.

En total, el Municipio abonó 6 millones 600 mil pesos ($6.600.000) correspondientes al primer trimestre de 2026, que contempla los meses de enero, febrero y marzo.

Por parte de las instituciones participaron Marcelo Compañs, en representación de Studebaker; Javier Passuello, por Sportsman; y Fernando Borsini, por Independiente.

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar a los clubes en la ampliación, construcción y mantenimiento de sus instalaciones, además de contribuir al equipamiento y fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas.