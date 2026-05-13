Un nuevo testimonio se incorporó a la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

José Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aseguró que el funcionario le alquiló una casa por una suma superior a los 20.000 dólares.

Según la declaración, Adorni habría permanecido en esa propiedad mientras se realizaban refacciones en su propio inmueble dentro del mismo predio. Esas obras, de acuerdo con el testimonio del contratista Matías Tabar, habrían tenido un costo de 245.000 dólares.

Rodríguez detalló que hubo un primer contrato temporal en octubre de 2023, por 5.600 dólares en efectivo, destinado a una estadía durante el verano de 2024.

Luego, indicó que se concretó un alquiler principal por 13.000 dólares, también abonados en efectivo, mientras avanzaban los trabajos en la vivienda que Adorni había comprado por 120.000 dólares.

Además, el propietario declaró que existió una extensión informal del alquiler por tres meses más, debido a demoras en la obra. Por ese período, según afirmó, se pagaron otros 2.400 dólares.

En total, el testigo aseguró que las operaciones alcanzaron los 21.000 dólares y que todas fueron saldadas con billetes en mano.

La Dirección de Asesoramiento Económico y los investigadores judiciales analizan ahora si esos movimientos se corresponden con el patrimonio declarado por el funcionario nacional.