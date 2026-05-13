El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para reforzar su postura luego de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública realizada en distintos puntos del país.

A través de una publicación compartida en la red social X, el mandatario comparó su salario con el de los rectores de universidades nacionales. Según el mensaje difundido por el jefe de Estado, su sueldo bruto mensual ronda los 4 millones de pesos, mientras que algunos rectores percibirían ingresos de hasta 18 millones de pesos.

En ese marco, Milei volvió a cuestionar el trasfondo político de la movilización universitaria y sostuvo que detrás del reclamo existen intereses partidarios vinculados a “cajas” políticas. Además, señaló que sectores opositores utilizan la defensa de la educación pública como una “bandera” para ocultar objetivos económicos.

Desde el oficialismo también respaldaron esa postura. La cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un comunicado en el que afirmó que el Gobierno nacional cumple con las transferencias presupuestarias destinadas a las universidades públicas.

Por otro lado, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro “Profe” Álvarez, insistieron durante la jornada en que no existe un desfinanciamiento deliberado hacia las casas de altos estudios.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario continúa luego de la masiva convocatoria federal que reunió a estudiantes, docentes, gremios y dirigentes políticos en defensa del financiamiento educativo.