A cinco años del fallecimiento de Miguel Lifschitz, se realizó en Rosario una jornada homenaje para recordar su trayectoria política, su vínculo con la sociedad santafesina y el legado que dejó en la provincia.

Del encuentro participaron dirigentes, militantes y vecinos, quienes compartieron recuerdos, imágenes y mensajes vinculados a la figura del exgobernador de Santa Fe. La actividad estuvo atravesada por el reconocimiento y el afecto hacia uno de los referentes más importantes del socialismo santafesino.

En ese marco, el diputado provincial Leo Calaianov destacó la vigencia del pensamiento político de Lifschitz. “Miguel sigue presente en su forma de entender la política, de trabajar cerca de la gente y de pensar siempre en el futuro”, expresó.

Además, Calaianov remarcó que Lifschitz “entendía la política de una forma muy clara: transformar la vida de la gente con hechos, con cercanía y con mirada de futuro”.

El legislador también señaló que su legado continúa presente en la provincia. “Su huella sigue acá, en obras, en proyectos y en muchas personas que todavía hoy seguimos ese camino”, afirmó.

Durante la jornada, los participantes utilizaron el hashtag #MiguelParaSiempre, como parte de una convocatoria que buscó mantener viva la memoria política y humana de Miguel Lifschitz.