La situación financiera de la provincia de Santa Fe volvió a quedar en el centro del debate luego de conocerse una serie de datos oficiales y medidas que despertaron preocupación en distintos sectores políticos, gremiales y económicos.

El foco está puesto en tres indicadores: el incremento del endeudamiento provincial, un déficit fiscal cercano a los 595 mil millones de pesos acumulado entre enero y mayo de 2026 y la autorización del Gobierno nacional para otorgar anticipos financieros por hasta 400 mil millones de pesos.

Durante gran parte de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el Gobierno provincial sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió mantener un fuerte ritmo de inversión en infraestructura y obras.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la evolución de las finanzas provinciales.

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía de Santa Fe, durante los primeros cinco meses del año los ingresos alcanzaron los 5,56 billones de pesos, mientras que los gastos ascendieron a 6,15 billones, lo que dejó un resultado negativo de 594.989 millones de pesos.

Desde la cartera económica explicaron que ese desequilibrio fue cubierto mediante fuentes de financiamiento y aseguraron que responde a una política destinada a sostener la inversión pública y la actividad económica. Además, indicaron que la provincia no registra deuda flotante ni atrasos en los pagos comprometidos.

Otro de los puntos que generó debate fue la decisión del Gobierno nacional de autorizar anticipos financieros para Santa Fe por hasta 400 mil millones de pesos. La medida también alcanzó a Entre Ríos y Jujuy.

Mientras la administración provincial sostiene que se trata de una herramienta financiera para fortalecer la ejecución de obras públicas, sectores de la oposición interpretan que refleja una necesidad de asistencia para afrontar compromisos financieros.

En ese contexto, legisladores opositores cuestionaron la falta de información económica publicada durante parte del año y reclamaron una mayor transparencia sobre el estado de las cuentas provinciales. También señalaron que el incremento de la deuda y el uso de financiamiento externo contradicen el discurso oficial sobre la solidez económica de Santa Fe.

La preocupación también comenzó a trasladarse a los gremios estatales. A pocos días de una nueva negociación salarial, aún no había sido convocada formalmente la mesa paritaria, situación que alimentó versiones sobre una posible propuesta salarial inferior a la inflación. Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente.

Mientras el Ministerio de Economía insiste en que la situación financiera está bajo control y que el resultado fiscal responde a una estrategia planificada, el escenario económico continúa siendo motivo de análisis y discusión.

La próxima negociación paritaria aparece como uno de los principales desafíos políticos para el Gobierno provincial, en un contexto marcado por el debate sobre el déficit, el endeudamiento y la evolución de las cuentas públicas.