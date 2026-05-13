Entregaron fondos a la Escuela Técnica

El Municipio de Villa Cañás entregó $5.979.600 a la Escuela Técnica N°484, correspondientes al porcentaje de la recaudación del Balneario Municipal.
 
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El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto al secretario de Economía, Oscar Caffa, entregó fondos a directivos e integrantes de la Cooperadora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N°484 “Prefectura Naval Argentina”.WhatsApp Image 2026-05-13 at 11.52.44 AM

El aporte corresponde al porcentaje establecido sobre la recaudación de entradas del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Según informaron, la suma entregada fue de $5.979.600. Ese monto representa el 20% del total recaudado en el período mencionado.

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Este canon forma parte del convenio de comodato que mantiene la Municipalidad de Villa Cañás con la institución educativa, vinculada a la administración del Balneario Municipal.

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