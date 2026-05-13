El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto al secretario de Economía, Oscar Caffa, entregó fondos a directivos e integrantes de la Cooperadora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N°484 “Prefectura Naval Argentina”.

El aporte corresponde al porcentaje establecido sobre la recaudación de entradas del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Según informaron, la suma entregada fue de $5.979.600. Ese monto representa el 20% del total recaudado en el período mencionado.

Este canon forma parte del convenio de comodato que mantiene la Municipalidad de Villa Cañás con la institución educativa, vinculada a la administración del Balneario Municipal.