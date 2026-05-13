La organización Campo Limpio, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Cañás, llevará adelante una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios y concientización ambiental.

La actividad se realizará el miércoles 27 de mayo, de 8.30 a 12.30, en la Cooperativa Federada de Villa Cañás, ubicada en la Planta de Ruta 94.

Desde la organización recordaron que los envases deberán ser entregados correctamente acondicionados, es decir, lavados mediante el sistema de triple lavado o lavado a presión y además perforados en su base para evitar su reutilización.

La iniciativa busca promover prácticas responsables en el manejo de residuos del sector agropecuario y fortalecer el cuidado del ambiente a través de una correcta disposición de los envases utilizados en aplicaciones fitosanitarias.

Campo Limpio es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental para recuperar envases vacíos de fitosanitarios en todo el país, fomentando la sustentabilidad y el tratamiento adecuado de este tipo de residuos.