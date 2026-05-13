Recolectarán envases de fitosanitarios en Villa Cañás

La actividad se realizará el 27 de mayo en la Cooperativa Federada. Piden llevar los envases lavados y perforados para su correcta disposición.
 
Villa Cañás13/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La organización Campo Limpio, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Cañás, llevará adelante una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios y concientización ambiental.

La actividad se realizará el miércoles 27 de mayo, de 8.30 a 12.30, en la Cooperativa Federada de Villa Cañás, ubicada en la Planta de Ruta 94.WhatsApp Image 2026-05-13 at 8.47.31 AM

Desde la organización recordaron que los envases deberán ser entregados correctamente acondicionados, es decir, lavados mediante el sistema de triple lavado o lavado a presión y además perforados en su base para evitar su reutilización.

La iniciativa busca promover prácticas responsables en el manejo de residuos del sector agropecuario y fortalecer el cuidado del ambiente a través de una correcta disposición de los envases utilizados en aplicaciones fitosanitarias.

Campo Limpio es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental para recuperar envases vacíos de fitosanitarios en todo el país, fomentando la sustentabilidad y el tratamiento adecuado de este tipo de residuos.

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