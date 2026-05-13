El dólar oficial en el Banco Nación abrió este miércoles 13 de mayo a $1.356,98 para la compra y $1.408,67 para la venta, manteniéndose estable en comparación con la jornada anterior.

En paralelo, el dólar blue se ubicó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, mientras que el dólar mayorista cotizó a $1.375 comprador y $1.384 vendedor.

Por otro lado, el dólar MEP operó en $1.418,91 y el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.475,70.

En tanto, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales— abrió con un valor de venta de $1.826,50.

Las cotizaciones son seguidas de cerca por los mercados y distintos sectores económicos en una jornada marcada por la atención sobre la evolución cambiaria y financiera.