Villa Cañás registró este miércoles 13 de mayo una temperatura de 6,7°C y una sensación térmica de 4,9°C durante las primeras horas de la mañana, en una jornada marcada por la neblina y el cielo parcialmente nublado.

Según los datos actualizados a las 08:00 y tomados de la Estación Meteorológica de Venado Tuerto Aero, ubicada a 48,55 kilómetros de la ciudad, la humedad alcanzó el 99%, mientras que la presión atmosférica fue de 1005.7 hPa.

Además, el viento sopló desde el sector Este a 10 km/h y la visibilidad se redujo a 7 kilómetros debido a la presencia de bancos de neblina en la región.

Para este miércoles, el Servicio Hidrográfico Naval anticipa una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al pronóstico extendido, se espera un leve ascenso de temperatura hacia el viernes, cuando la máxima podría llegar a los 21°C. Sin embargo, el domingo volvería el frío más intenso con una mínima prevista de apenas 2°C.

El sol salió a las 07:51 y se pondrá a las 18:15.