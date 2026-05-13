El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura de TodoLáctea 2026, una de las muestras más importantes del sector lácteo del país. La actividad se realizó en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, junto al gobernador Martín Llaryora.

Durante su discurso, Pullaro volvió a reclamar la eliminación de las retenciones al campo y pidió que los recursos que genera el sector regresen en obras de infraestructura, rutas y energía.

“El camino no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores”, afirmó el mandatario santafesino.

Además, destacó el rol de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y aseguró que se trata de una de las zonas más productivas del país. En ese sentido, remarcó que las tres provincias forman parte de la cuenca lechera más importante de América Latina.

Pullaro también pidió al Gobierno nacional que “le saque el pie de encima al campo” y avance con la eliminación de las retenciones. A su vez, reclamó mejoras en rutas nacionales e inversiones energéticas para reducir costos y generar más empleo.

Por su parte, Llaryora coincidió en la necesidad de defender la producción y sostuvo que el interior productivo necesita reglas que le permitan crecer, invertir y sostener puestos de trabajo.