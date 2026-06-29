Un policía quedó gravemente herido tras incidentes entre hinchas en Carcarañá

La violencia se desató al finalizar la final de la Liga Cañadense entre Cremería y Sportivo Las Parejas. El efectivo permanece internado en estado crítico.
Sociedad29/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un efectivo policial resultó gravemente herido este domingo por la tarde durante los incidentes registrados al finalizar la final de la Liga Cañadense de fútbol, disputada en la ciudad de Carcarañá entre Cremería y Sportivo Las Parejas.735608259_1598579081599389_4383906019745311000_n

Tras la victoria de Sportivo Las Parejas, se produjeron enfrentamientos entre hinchas y la intervención policial para controlar la situación. En ese contexto, el agente Damián L., integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán que prestaba servicio adicional en el operativo de seguridad, sufrió una grave lesión en la cabeza.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Goitia de Carcarañá y, debido a la gravedad de las heridas, derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece internado, intubado y con pronóstico reservado.735659250_2015336609349205_5928218145843494883_n

Las circunstancias en las que sufrió la lesión aún son materia de investigación. Según versiones difundidas por medios de la región, algunos testigos sostienen que el policía recibió un golpe con un hierro en la cabeza. Otras versiones indican que fue alcanzado por una piedra, perdió el equilibrio y cayó sobre un hierro, lo que le habría provocado una perforación en el cráneo. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente.

Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de los hechos de violencia que marcaron el cierre de la final del torneo.

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