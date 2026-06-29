El diputado provincial Leo Calaianov participó del seminario "Del campo a la industria", un espacio de debate donde se analizó el potencial de Santa Fe para fortalecer su perfil exportador ante el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Durante la jornada se abordó la importancia de agregar valor a la producción santafesina para generar más empleo, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de crecimiento para la provincia.

El encuentro fue organizado por CARSFE junto al Gobierno de Santa Fe, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Ateneo CARSFE. Participaron representantes del sector productivo, funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y miembros de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

"Vengo de una familia que sostuvo una pyme y una fuente de trabajo, así que sé lo que cuesta. Agregar valor no es una idea abstracta: es que el trabajo y la inversión se queden en el sur santafesino. Desde la Legislatura impulsamos herramientas para que producir e invertir en Santa Fe sea cada vez más fácil", expresó Calaianov.

Además, el legislador señaló que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una oportunidad para que la producción santafesina llegue a nuevos mercados, siempre que exista un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. En ese sentido, adelantó que continuará promoviendo iniciativas orientadas al desarrollo productivo del departamento General López.