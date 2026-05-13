El Gobierno nacional respondió este martes a la cuarta Marcha Federal Universitaria y calificó la movilización como una protesta “opositora”. A través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza, la gestión de Javier Milei rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y sostuvo que cumple con los pagos correspondientes a las universidades nacionales.

Desde el oficialismo señalaron que existe una intención de “instalar” en la sociedad la idea de que el Gobierno busca cerrar o desfinanciar las universidades públicas. En ese marco, afirmaron que las transferencias para gastos de funcionamiento se realizan de manera mensual.

Además, remarcaron que el Presupuesto 2026 prevé un incremento en la partida destinada al sistema universitario, que alcanzaría los 4,8 billones de pesos.

En el comunicado, también compararon la situación actual con la gestión del ex presidente Alberto Fernández. Según indicaron, durante ese período los fondos se enviaban con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual superior al 200%.

Por otro lado, el Gobierno cuestionó la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por sectores opositores y sostuvo que la iniciativa “nació suspendida” porque no establece las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el gasto previsto, estimado en 1,9 billones de pesos.

Finalmente, el oficialismo ratificó que mantendrá su política de equilibrio fiscal y advirtió que cualquier modificación presupuestaria implicaría aumentar impuestos o emitir más dinero, lo que —según expresaron— podría derivar en más inflación y pobreza.