Miles de personas participaron este martes de la cuarta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos de la Argentina para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial del sector docente y no docente.

La movilización estuvo encabezada por autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a federaciones docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles. Durante el acto central, los organizadores advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las casas de estudio desde diciembre de 2023.

En el documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA), señalaron que las partidas destinadas al funcionamiento universitario no lograron recuperar el poder adquisitivo perdido y denunciaron que el Ejecutivo nacional “desoye” la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

Además, remarcaron que la crisis no solo afecta a las universidades, sino también al sistema científico y de investigación del país. En este marco, reclamaron la continuidad de programas, salarios dignos y condiciones para sostener la formación académica y el desarrollo tecnológico.

La protesta contó con el respaldo de organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA, además de dirigentes políticos, legisladores y representantes de la comunidad científica. Entre los presentes estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Los organizadores concluyeron la jornada con un llamado a defender la educación pública y alertaron sobre el impacto que podría tener el desfinanciamiento en el futuro del sistema universitario argentino.