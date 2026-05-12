El crucero MV Hondius permanece bajo estrictos protocolos sanitarios luego de detectarse un brote de hantavirus de la cepa Andes, una variante que puede transmitirse entre personas. La embarcación, de bandera neerlandesa, se encuentra rumbo a los Países Bajos después de desembarcar en España al último grupo de pasajeros y tripulantes que permanecía aislado.

La ministra de Salud de España, Mónica García, informó que en las últimas 24 horas fueron evacuadas 125 personas desde las Islas Canarias. Según detalló, 94 pasajeros y tripulantes fueron trasladados el domingo en ocho vuelos hacia distintos países, mientras que este lunes se completó la operación con otros dos vuelos rumbo a Países Bajos y Australia.

En uno de esos traslados viajaron 21 personas, incluidos miembros de la tripulación y dos médicos de la Organización Mundial de la Salud. Además, otro contingente quedó destinado a conexiones internacionales hacia Australia.

Horas después del operativo, la ministra confirmó a través de sus redes sociales que uno de los pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid dio positivo de manera provisional en la prueba PCR realizada al arribar al país.

Según indicaron las autoridades sanitarias, el paciente permanece aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, sin síntomas y en buen estado general. Los otros 13 pasajeros evaluados dieron negativo de forma preliminar, aunque todavía aguardaban los resultados definitivos.

El crucero había partido desde Ushuaia hace 41 días con aproximadamente 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo. Durante el viaje, al menos tres personas murieron en medio del brote sanitario que obligó a activar protocolos internacionales de emergencia.

La cepa Andes del hantavirus genera especial preocupación debido a que, a diferencia de otras variantes, puede transmitirse de persona a persona, lo que motivó las medidas de aislamiento y evacuación implementadas por las autoridades sanitarias europeas.