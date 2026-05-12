El Gobierno de Javier Milei aplicó un recorte de $78.711 millones en el presupuesto destinado a Educación, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) procesado por Agencia Noticias Argentinas.

La poda representa una baja del 1,2% sobre el presupuesto vigente de la Secretaría de Educación, aunque algunos programas específicos registraron reducciones mucho más profundas.

Entre las áreas más afectadas aparece el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una quita de $35.288 millones, equivalente al 5,9% de sus fondos. Además, el programa de Infraestructura y Equipamiento perdió $21.687 millones, lo que representa una caída del 46,6%.

Otro de los rubros alcanzados fue el Fondo de Compensación Salarial Docente, con un recorte de $8.930 millones, equivalente al 33,8% de su presupuesto. También hubo reducciones en Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, Actividades Centrales, Formación Docente e Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.

En el caso de las becas estudiantiles, el ajuste fue menor y alcanzó apenas $2 millones.

Dentro del sistema universitario, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) sufrió un recorte de $32 millones. Sin embargo, el mayor impacto se dio en la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a Educación, donde se aplicó una quita de $48.000 millones, equivalente al 47,9% de esos recursos.

El informe también detalla recortes en programas vinculados a cooperación educativa internacional y políticas sociales articuladas con el sector educativo.

La decisión del Ejecutivo se enmarca en la política de ajuste fiscal impulsada por la administración nacional para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.