La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales Ayma y ordenó su captura en el marco de una causa por presunta trata agravada de personas. La decisión fue tomada este lunes por un tribunal del departamento de Tarija, luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia inaugural del juicio oral.

El proceso está vinculado a una presunta relación de Morales con una menor de edad durante su gestión de gobierno. Según la acusación, de ese vínculo habría nacido una hija. El caso es investigado por el Ministerio Público boliviano.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que se cumplieron las formalidades necesarias para instalar y abrir el juicio oral.

Tras la ausencia de Morales y de su equipo jurídico, el Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, dispuso la declaratoria de rebeldía. La medida incluye una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que la acusación cuenta con una base probatoria sólida. “Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, afirmó.

Por su parte, la defensa de Morales rechazó el avance judicial y denunció una persecución política. El exprocurador Wilfredo Chávez sostuvo que hubo fallas en el procedimiento de notificación y afirmó que la causa busca desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

En la misma línea, el abogado Nelson Cox cuestionó la actuación del tribunal y señaló que no se estarían respetando estándares internacionales. Además, remarcó que el expediente se inició en 2024, durante el gobierno de Luis Arce, y continúa bajo la actual administración de Rodrigo Paz.

Morales, líder del Movimiento al Socialismo, se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare.