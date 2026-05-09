El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires durante la presentación de “Caudillo de una provincia invencible”, una nueva biografía sobre el Brigadier Estanislao López publicada por Ediciones del Ministerio de Cultura santafesino.

La actividad se realizó en el marco del Día de Santa Fe dentro de la feria y contó con la participación del historiador Ignacio Martínez y de la investigadora Marcela Ternavasio, especialista en historia política argentina.

Durante su discurso, Pullaro destacó la vigencia del pensamiento federal de Estanislao López y lo relacionó con la situación económica actual del país, especialmente en torno a la distribución de recursos entre las provincias.

“En un momento en que la Argentina la está pasando muy mal, con dificultades económicas y con muchas personas que no llegan a fin de mes, creo que lo que discutía López en ese momento tiene hoy más vigencia que nunca”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, sostuvo que el Brigadier impulsaba una distribución “equilibrada e igualitaria” de los recursos provenientes del puerto de Buenos Aires para fortalecer el desarrollo federal de la República Argentina.

Pullaro también reivindicó el rol histórico de López en la construcción política del país y señaló que fue “mucho más que un caudillo popular o un líder militar”. “Fue un estratega que ayudó a diseñar la Argentina federal que todavía seguimos discutiendo”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de reconocimiento institucional hacia el Brigadier en la Capital Federal. “220 años después, ninguna calle de Buenos Aires lleva el nombre de Estanislao López y todavía debatimos en el Congreso declararlo héroe nacional”, remarcó.

La presentación formó parte de las actividades culturales organizadas por la provincia en la Feria del Libro y contó también con la presencia de la ministra de Cultura santafesina, Susana Rueda, junto a otros funcionarios provinciales.

Durante la jornada, Pullaro entregó ejemplares de la publicación a representantes de bibliotecas populares de distintos puntos de Santa Fe y los convocó a continuar difundiendo la historia y el legado político del Brigadier.

Por su parte, Susana Rueda sostuvo que la participación santafesina en la feria constituye “una política de Estado” y destacó que muchos de los debates impulsados por López siguen presentes en la actualidad argentina.