El sistema Lince, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, volvió a ser clave en investigaciones criminales desarrolladas en Villa Gobernador Gálvez. La herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes de cámaras de seguridad, reconstruir recorridos e identificar movimientos vinculados a hechos delictivos.

En esta oportunidad, el sistema aportó información determinante en dos causas: un ataque a tiros contra una vivienda y un incendio intencional. A partir del trabajo conjunto entre operadores de Lince, la Policía de Investigaciones y fiscales del Ministerio Público de la Acusación, se realizaron cuatro allanamientos y cinco personas fueron aprehendidas.

Uno de los hechos ocurrió el 25 de abril, en Guido y Spano al 1600, donde se investigó un incendio provocado frente a una vivienda. Mediante el análisis de cámaras, Lince detectó a cuatro personas que se desplazaban en bicicletas y a pie por la zona.

Las imágenes permitieron observar el momento en que uno de los involucrados recibió un bidón, roció el frente del domicilio y generó el foco ígneo. Luego, el grupo escapó del lugar. Con esa información, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido previo y posterior al ataque.

Además, a través de herramientas de georreferenciación, se identificaron posibles domicilios vinculados a la causa. Tras los allanamientos, fueron aprehendidos tres hombres y una mujer. También se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones, teléfonos celulares, bicicletas y otros elementos de interés.

La segunda investigación comenzó el 3 de mayo, luego de disparos contra una vivienda ubicada en Orán al 1900. Un llamado al 911 alertó que los autores se movilizaban en un Ford Falcón azul.

Con el aporte de Lince, los operadores revisaron cámaras de la zona y detectaron un vehículo de características similares circulando por distintos sectores de Villa Gobernador Gálvez. Ese seguimiento permitió establecer movimientos compatibles con la secuencia investigada.

La información fue incorporada a la causa y derivó en un allanamiento ordenado por la fiscal Ana Milicic. En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 37 años y se secuestraron teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego y el vehículo señalado.

Desde la Provincia destacaron que Lince permite reducir los tiempos de análisis de imágenes y aporta mayor precisión en la reconstrucción de hechos. La tecnología no reemplaza la tarea policial ni judicial, pero fortalece las investigaciones con evidencia más rápida y ordenada.