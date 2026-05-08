Dos hombres fueron detenidos en Venado Tuerto acusados de transportar cocaína desde Rosario hacia la ciudad de Rufino con presuntos fines de comercialización. El operativo fue realizado por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La investigación comenzó a partir de información recibida por el fiscal regional, Dr. Mauricio Clavero, aportada por una fuente de identidad reservada. Según esos datos, dos masculinos viajaban en un colectivo de línea llevando material estupefaciente con destino final Rufino.

A partir de las directivas impartidas por el fiscal de la UFI Microtráfico, Dr. Iván Raposo, los agentes montaron un operativo de vigilancia discreta en la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto y lograron identificar a los sospechosos cuando descendieron del micro.

Posteriormente, con la autorización correspondiente, se realizó una inspección dentro de la unidad de transporte, donde encontraron un envoltorio oculto entre las butacas ocupadas por los involucrados.

Las pruebas orientativas realizadas sobre la sustancia secuestrada arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Además, los efectivos incautaron un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la investigación.

Por disposición judicial fueron aprehendidos M.F.D., de 21 años, y R.E.D.R., de 30, ambos argentinos, acusados de infringir la Ley Nacional N° 23.737.

Finalmente, debido a que la modalidad investigada encuadra en el delito de transporte de estupefacientes, el Ministerio Público de la Acusación se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Fuero Federal. La causa quedó a cargo de la fiscal federal Dra. Daniela Ghiorzi.

Desde las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre el MPA y la Justicia Federal, señalando que este tipo de articulación permite agilizar las investigaciones y dar respuestas más rápidas ante delitos vinculados al narcotráfico.