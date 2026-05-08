Un menor de 14 años fue demorado este jueves por la tarde en la ciudad de Venado Tuerto durante un operativo de control vehicular realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 14:10 en la intersección de las calles Lussenhoff y Dorrego, donde el personal policial detuvo la marcha de una motocicleta Mondial Max conducida por el adolescente.

Según informaron fuentes oficiales, tras consultar los datos a través del sistema de emergencias 911, se comprobó que tanto el joven como el vehículo no presentaban impedimentos legales ni pedidos de secuestro.

No obstante, por disposición de la fiscalía juvenil, el menor fue trasladado a sede policial para la formación de una causa por conducción peligrosa.

Finalmente, el adolescente fue entregado a sus padres, mientras que la motocicleta quedó secuestrada y fue remitida al corralón municipal en el marco del procedimiento correspondiente.