La tensión interna en el Gobierno nacional volvió a quedar expuesta luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamara públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de inmediato” su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Las palabras de Bullrich generaron incomodidad dentro del oficialismo y obligaron al presidente Javier Milei a respaldar públicamente a Adorni durante una entrevista televisiva. “Ni en pedo se va”, sostuvo el mandatario desde Estados Unidos, al descartar una eventual salida del funcionario.

Según trascendió desde sectores del oficialismo, el enojo con Bullrich no responde únicamente a sus declaraciones sobre Adorni, sino también a una serie de movimientos políticos que algunos dirigentes interpretan como señales de autonomía dentro del espacio libertario.

En ese marco, dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestaron malestar por la exposición pública del conflicto y cuestionaron la relación que la exministra mantiene con referentes del PRO, especialmente con Mauricio Macri.

Uno de los episodios que volvió a generar ruido interno fue el saludo entre Bullrich y Macri durante la cena de la Fundación Libertad, una imagen que reactivó sospechas sobre posibles acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

A pesar de las diferencias, dentro del oficialismo reconocen el peso político de la senadora y su importancia en el armado legislativo. “Es un elemento necesario”, admitieron desde la mesa política libertaria, en referencia a su capacidad de construcción y volumen político.

Mientras tanto, Bullrich mantiene actividad política en la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes encabezará una recorrida junto a Pilar Ramírez, dirigente cercana a Karina Milei y una de las figuras del armado libertario porteño.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo también intervino públicamente en la discusión con un mensaje publicado en redes sociales, donde pidió mantener el foco “en la salvación de una nación”.

La situación tendrá un nuevo capítulo este viernes desde las 14, cuando se realice una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, encabezada por Milei. En el oficialismo descuentan que el conflicto interno formará parte de las conversaciones.