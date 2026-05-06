Milei defendió su gestión en una cumbre en Estados Unidos

Javier Milei expuso en Los Ángeles ante empresarios e inversores y volvió a llamar a apostar por Argentina.
Política 06/05/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Milei destacó su gestión en una cumbre en Los Ángeles

El Presidente participó de la Conferencia Global del Instituto Milken y aseguró que Argentina vive un “renacer de la libertad”.

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en la ciudad de Los Ángeles, donde defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a convocar a empresarios e inversores a apostar por la Argentina.

Durante una exposición de aproximadamente 20 minutos en el cierre del evento, el mandatario sostuvo que “el sueño americano no está muerto” y afirmó que “renació” tanto en Estados Unidos como en Argentina bajo gobiernos alineados con las ideas de la libertad económica.

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En ese marco, Milei trazó un paralelismo con el presidente norteamericano Donald Trump, a quien definió como uno de sus principales aliados internacionales. Además, destacó que la relación entre ambos países podría abrir nuevamente la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio.

“El modelo de la libertad funciona”, aseguró el Presidente ante empresarios, referentes políticos y figuras internacionales presentes en el evento realizado en el hotel Beverly Hilton.

Milei también repasó indicadores económicos de su gestión y remarcó que quienes invirtieron en Argentina durante el último año obtuvieron fuertes ganancias. “Los invito nuevamente a apostar por la Argentina”, expresó ante el auditorio.

La presentación fue introducida por el economista y empresario norteamericano Michael Milken, organizador de la conferencia, quien elogió al mandatario argentino y aseguró que “si tiene éxito, puede cambiar toda América Latina”.

Antes de la exposición, Milei mantuvo reuniones con empresarios e inversores junto al ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Entre los asistentes al evento estuvieron la titular del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y empresarios internacionales vinculados al sector financiero y tecnológico.

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