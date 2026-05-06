La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente en Argentina y las figuritas volvieron a convertirse en uno de los productos más buscados. A pocos días del lanzamiento oficial del álbum de Panini, comenzaron a registrarse importantes aumentos en el mercado paralelo, donde algunos productos duplican e incluso triplican su valor original.

La nueva edición del álbum es la más extensa de la historia debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones. El coleccionable cuenta con 112 páginas y cerca de 980 figuritas, una cifra muy superior a las 638 que tuvo la edición de Qatar 2022. Además, incorpora secciones especiales dedicadas a estadios y sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Según trascendió, el álbum oficial comenzó a venderse a unos 15 mil pesos en su versión básica, mientras que cada sobre de siete figuritas tiene un valor sugerido cercano a los 2 mil pesos. Sin embargo, la alta demanda y la escasez en algunos puntos de venta impulsaron rápidamente la reventa online.

En plataformas digitales ya se observan valores muy por encima de los precios oficiales. Un sobre individual puede costar hasta 3.700 pesos, mientras que packs de cinco sobres se ofrecen alrededor de los 23 mil pesos. Además, lotes de 50 paquetes llegan a publicarse por unos 165 mil pesos.

El álbum también sufrió fuertes incrementos en el mercado “blue”. En algunos casos, el precio alcanza los 80 mil pesos, muy por encima del valor original.

Como suele suceder en cada Mundial, las figuritas más buscadas son las de las grandes figuras del fútbol. La de Lionel Messi ya aparece publicada cerca de los 50 mil pesos, mientras que sets especiales con Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé llegan a ofrecerse por más de 129 mil pesos.

Por otro lado, jugadores de la Selección Argentina como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister también comenzaron a cotizar fuerte dentro del circuito paralelo, con valores que van desde los 6 mil hasta los 20 mil pesos según la rareza y la demanda.

Otro de los datos que genera preocupación entre los coleccionistas es el costo total de completar el álbum. Teniendo en cuenta las casi 980 figuritas y los sobres de siete unidades, se estima que harían falta al menos 140 paquetes en un escenario ideal sin repetidas. A precios oficiales, completar la colección demandaría cerca de 280 mil pesos, aunque distintos cálculos elevan el gasto final a unos 350 mil pesos debido a las figuritas difíciles de conseguir.