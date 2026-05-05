Este martes 5 de mayo, Villa Cañás comenzó la jornada bajo condiciones de niebla intensa, con una visibilidad extremadamente reducida de apenas 0,1 kilómetros. Según los datos meteorológicos, la temperatura registrada a primera hora fue de 12,8°C, con humedad del 100% y viento leve del sector este.

En este contexto, la presencia de niebla afecta la circulación, especialmente en rutas y caminos rurales de la región, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada, se espera una mejora en las condiciones del tiempo. Durante la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 24°C. Hacia la noche, se mantendrá la nubosidad, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Por otro lado, el pronóstico extendido anticipa un leve ascenso de temperaturas hacia mitad de semana, con máximas que llegarán a los 26°C el miércoles. Sin embargo, a partir del viernes se prevé un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a los 4°C durante el fin de semana.

Los datos fueron relevados por la estación meteorológica de Venado Tuerto Aero, ubicada a unos 48 kilómetros de la ciudad, y difundidos por el Servicio de Hidrografía Naval.