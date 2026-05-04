Este lunes 4 de mayo comenzó con una mañana fría en Villa Cañás, donde la temperatura mínima registrada fue de 4°C, con una sensación térmica aún más baja, cercana a los 3,5°C.

Según los datos del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), el cielo se presenta parcialmente nublado y se espera que las condiciones se mantengan estables durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a la evolución del día, se prevé una mejora gradual de la temperatura hacia la tarde, alcanzando una máxima de 24°C, con viento leve del sector norte que rotará hacia el noreste. La visibilidad se mantiene en 10 kilómetros y la humedad es elevada, con un 90%.

Por otro lado, el pronóstico extendido anticipa una semana con temperaturas variables. Los valores más altos se registrarían entre martes y miércoles, con máximas de hasta 26°C, mientras que hacia el viernes se espera un marcado descenso térmico, con máximas que rondarán los 15°C.

En este marco, no se prevén lluvias en los próximos días, lo que permitirá jornadas mayormente estables en la región.