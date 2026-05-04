El caso de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, suma nuevas acciones judiciales impulsadas por la familia. El abogado de los padres, Roberto Castillo, confirmó que en los próximos días se presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez que había otorgado la custodia del menor a su madre.

Según detalló, la presentación se realizará ante el Consejo de la Magistratura de Chubut y apunta al magistrado Pablo José Pérez, quien había dispuesto la tenencia de Ángel a favor de Mariela Altamirano, actualmente detenida por el hecho.

En este marco, el equipo legal también avanzará con denuncias contra la defensora de menores y las profesionales que intervinieron en el caso. Desde la querella sostienen que las decisiones adoptadas contribuyeron al aislamiento del niño, situación que —según plantean— derivó en el desenlace fatal.

Por otro lado, se confirmó la convocatoria a una marcha prevista para el martes 5 de mayo, con el objetivo de mantener vigente el reclamo de justicia y memoria por Ángel. Aún no se informaron detalles sobre el horario y el lugar de la movilización.

En cuanto a la causa judicial, Altamirano permanece alojada en una unidad penitenciaria de Trelew, donde cumple prisión preventiva por seis meses, acusada de homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, es decir, por no haber protegido a su hijo.

En tanto, su pareja, Michel González, fue imputado por homicidio simple como presunto autor material de la agresión.