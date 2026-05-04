Vuelco de camión en Ruta 94: sin heridos

El hecho ocurrió el domingo por la noche en Av. 64. El acoplado volcó y el conductor resultó ileso.
Villa Cañás04/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un camión protagonizó un vuelco el domingo por la noche en la intersección de Ruta 94 y Avenida 64, en la ciudad de Villa Cañás. El hecho fue reportado alrededor de las 19:26 y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios.WhatsApp Image 2026-05-03 at 9.06.48 PM

Según informaron desde el cuartel, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con el chofer del vehículo, quien se encontraba en buen estado de salud. De acuerdo a las primeras precisiones, el incidente involucró únicamente el acoplado del camión, que terminó volcado sobre la calzada.690511914_27213626808245592_3276074309668720487_n

En este marco, se realizaron tareas de asistencia y prevención en la zona para evitar inconvenientes en la circulación. Además, trabajaron de manera coordinada con personal de Tránsito, Policía y Maestranza Municipal.

Tras asegurar el área y normalizar la situación, los equipos intervinientes se retiraron sin registrarse otras novedades ni personas heridas.

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