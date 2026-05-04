Vuelco de camión en Ruta 94: sin heridos

Un camión protagonizó un vuelco el domingo por la noche en la intersección de Ruta 94 y Avenida 64, en la ciudad de Villa Cañás. El hecho fue reportado alrededor de las 19:26 y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde el cuartel, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con el chofer del vehículo, quien se encontraba en buen estado de salud. De acuerdo a las primeras precisiones, el incidente involucró únicamente el acoplado del camión, que terminó volcado sobre la calzada.

En este marco, se realizaron tareas de asistencia y prevención en la zona para evitar inconvenientes en la circulación. Además, trabajaron de manera coordinada con personal de Tránsito, Policía y Maestranza Municipal.

Tras asegurar el área y normalizar la situación, los equipos intervinientes se retiraron sin registrarse otras novedades ni personas heridas.