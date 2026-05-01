Un joven de 19 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes en Venado Tuerto, luego de evadir un control policial mientras circulaba en motocicleta.

El hecho se registró alrededor de la 01:40 en la intersección de J. Newbery y República de Irlanda. Según informaron fuentes policiales, el conductor de una motocicleta marca Keller de color gris, sin dominio visible, desobedeció la orden de detenerse y se dio a la fuga a alta velocidad.

Ante esta situación, personal de Comando Radioeléctrico inició un seguimiento controlado que permitió interceptar al joven en la zona de Alvear y Ruta 8.

Posteriormente, fue trasladado a sede policial para su correcta identificación, mientras que el motovehículo fue remitido al corralón municipal.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven fue notificado de la causa por el delito de desobediencia.