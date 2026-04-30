El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante la semana epidemiológica 15 de 2026 se notificaron 272 nuevos casos de fiebre chikungunya en Argentina.

Con este registro, el total de casos confirmados y probables asciende a 1.109, de los cuales 1.003 son autóctonos y 106 corresponden a personas con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el 93% de los casos se concentra en la región Noroeste del país. Salta continúa como la provincia con mayor cantidad de notificaciones, con 644 casos confirmados y probables.

También se registran focos importantes en Tucumán, con 204 casos, y Jujuy, con 101. En Santiago del Estero se notificaron 63 casos y en Catamarca, 21.

En la región Centro, la provincia de Buenos Aires suma 38 casos, Córdoba 24 y la Ciudad de Buenos Aires 8. Además, se informaron 2 casos en Entre Ríos y 1 en Santa Fe.

Por otro lado, el informe nacional confirmó cuatro nuevos casos de dengue durante la misma semana, con residencia en provincia de Buenos Aires, CABA y Salta. Desde el inicio de la temporada, el total asciende a 50 casos confirmados.

Si bien el escenario de dengue se mantiene en zona de bajo riesgo, las autoridades sanitarias pidieron sostener la vigilancia epidemiológica, completar estudios de laboratorio y avanzar con segundas muestras cuando sea necesario.

Finalmente, el reporte indicó que la circulación de virus respiratorios continúa estable y dentro de los valores esperados para esta época del año.