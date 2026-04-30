Crece la preocupación por casos de chikungunya

El país registró 272 nuevos casos de chikungunya en una semana. La mayoría de los contagios se concentra en el Noroeste argentino.
 
País30/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante la semana epidemiológica 15 de 2026 se notificaron 272 nuevos casos de fiebre chikungunya en Argentina.

Con este registro, el total de casos confirmados y probables asciende a 1.109, de los cuales 1.003 son autóctonos y 106 corresponden a personas con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el 93% de los casos se concentra en la región Noroeste del país. Salta continúa como la provincia con mayor cantidad de notificaciones, con 644 casos confirmados y probables.

También se registran focos importantes en Tucumán, con 204 casos, y Jujuy, con 101. En Santiago del Estero se notificaron 63 casos y en Catamarca, 21.

En la región Centro, la provincia de Buenos Aires suma 38 casos, Córdoba 24 y la Ciudad de Buenos Aires 8. Además, se informaron 2 casos en Entre Ríos y 1 en Santa Fe.

Por otro lado, el informe nacional confirmó cuatro nuevos casos de dengue durante la misma semana, con residencia en provincia de Buenos Aires, CABA y Salta. Desde el inicio de la temporada, el total asciende a 50 casos confirmados.

Si bien el escenario de dengue se mantiene en zona de bajo riesgo, las autoridades sanitarias pidieron sostener la vigilancia epidemiológica, completar estudios de laboratorio y avanzar con segundas muestras cuando sea necesario.

Finalmente, el reporte indicó que la circulación de virus respiratorios continúa estable y dentro de los valores esperados para esta época del año.

Te puede interesar
WhatsApp-Image-2026-03-19-at-18.44.00-1-1024x768

El consumo de carne cayó y preocupa al sector

LORENA ACOSTA
País17/04/2026
En el primer trimestre de 2026, el consumo de carne vacuna retrocedió 10% interanual en Argentina y alcanzó el nivel más bajo de las últimas dos décadas. El alza de precios y la menor producción explican el escenario.
Lo más visto
682715487_18083886515377787_5495205155587840385_n

Rompen la Ruta 13 para desviar el agua

SOFIA ZANOTTI
Santa Fe30/04/2026
Productores del norte santafesino realizaron un corte ilegal para drenar campos inundados. Vialidad Provincial confirmó que no hubo autorización y evalúa acciones penales.
 
Boletín de noticias