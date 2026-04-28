En el marco de la reapertura del espacio Neptuno en Santa Isabel, el referente regional Tito Vergé puso en valor el trabajo colectivo que hizo posible la recuperación del lugar, considerado un punto histórico de encuentro para la comunidad.

Durante su intervención, Vergé agradeció la invitación del Club Juventud y de su comisión directiva, y remarcó la importancia de que el predio vuelva a estar disponible no solo para los vecinos de la localidad, sino también para toda la región, tal como ocurrió durante años.

En ese sentido, destacó especialmente el compromiso de quienes participaron en la puesta en valor del espacio. “Es el trabajo desinteresado de muchas personas que le han puesto el hombro, horas y parte de su tiempo”, señaló, en referencia al proceso de recuperación que permitió reabrir Neptuno.

Además, coincidió con otros oradores en la necesidad de sostener este tipo de iniciativas comunitarias, entendiendo que el lugar forma parte del patrimonio social y cultural de Santa Isabel y su zona de influencia.

La reapertura de Neptuno representa no solo la recuperación de un espacio físico, sino también la reactivación de un ámbito de encuentro que marcó a distintas generaciones.