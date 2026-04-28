Durante la inauguración del espacio Neptuno en Santa Isabel, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, puso en valor el trabajo realizado para recuperar un lugar emblemático para la comunidad.

En su intervención, Enrico agradeció a todas las personas que participaron del proceso y recordó los años de esfuerzo detrás del proyecto. “Los que vimos esto cuando empezó sabemos el sacrificio que hubo, los momentos que se pasaron”, señaló, al tiempo que también reconoció el aporte de la familia Cuyofrí por permitir que la iniciativa pudiera avanzar.

El funcionario repasó los inicios de la recuperación, que se remontan a 2017, cuando comenzaron los primeros contactos para revertir el estado de abandono del lugar. En ese sentido, mencionó las dificultades iniciales, los reclamos de vecinos y la situación irregular en la que se encontraba el predio.

Además, destacó el seguimiento constante de las obras, con registros del avance en cada etapa, desde la restauración de puertas hasta los detalles estructurales. “Hoy vuelve a estar a disposición de toda la comunidad, hecho con amor”, expresó.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el reconocimiento a Gustavo Enrique Canal, a quien definió como el impulsor del proyecto. “Es quien lo soñó, lo sostuvo en los momentos más difíciles y lo llevó hasta el final”, afirmó.

Finalmente, Enrico remarcó el valor de recuperar espacios históricos que en otros casos se perdieron y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, autoridades y vecinos. El acto concluyó con la apertura simbólica del lugar, invitando a la comunidad a reencontrarse con un espacio que forma parte de la identidad de Santa Isabel.