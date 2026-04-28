El intendente comunal Pablo Giorgis estuvo presente en la inauguración de Neptuno, un espacio histórico de Santa Isabel que volvió a abrir sus puertas tras un importante proceso de recuperación.

Durante su mensaje, Giorgis señaló que se trataba de “un gran día para la localidad” y sostuvo que la puesta en valor de Neptuno excede al Club Juventud como institución, ya que representa la recuperación de un emblema del patrimonio comunitario.

El mandatario comunal recordó que el lugar albergó a distintas generaciones y que supo ganarse un lugar especial en la memoria de los vecinos. En ese sentido, valoró el trabajo de quienes impulsaron la recuperación y acompañaron las gestiones necesarias para que el espacio volviera a estar en condiciones.

Además, Giorgis destacó la responsabilidad de la comunidad de cuidarlo, respetarlo y hacerlo conocer, para que las infancias y los jóvenes puedan disfrutarlo como lo hicieron generaciones anteriores.

“Es recuperar nuestra historia, sembrar el presente y construir futuro”, expresó el intendente comunal, quien felicitó al club y a toda la comunidad por este nuevo paso para Santa Isabel.